Атака на Днепр: в ГСЧС показали фото разрушений

Спасатели потушили пожары в жилом доме и на территории гаражного кооператива.
Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября были зафиксированы на фото. На кадрах видны поврежденные здания и пожар.
Соответствующие фото опубликовала ГСЧС Украины.
В результате атаки в Днепре повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты окна.
Вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Там горела крыша на площади 150 кв. м.
В городе также были повреждены промышленное предприятие и гаражный кооператив. На территории кооператива возник пожар на площади 100 кв. м, частично разрушены девять гаражей.
Спасатели потушили пожары.
Напомним, утром 21 ноября российские войска атаковали Днепр ракетой. Были ранены два человека. Зафиксированы разрушения и повреждения.
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