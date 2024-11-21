Атака на Днепр: в ГСЧС показали фото разрушений

Спасатели потушили пожары в жилом доме и на территории гаражного кооператива.

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября были зафиксированы на фото. На кадрах видны поврежденные здания и пожар.

Соответствующие фото опубликовала ГСЧС Украины.

В результате атаки в Днепре повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты окна.

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Вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Там горела крыша на площади 150 кв. м.

В городе также были повреждены промышленное предприятие и гаражный кооператив. На территории кооператива возник пожар на площади 100 кв. м, частично разрушены девять гаражей.

Спасатели потушили пожары.

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, утром 21 ноября российские войска атаковали Днепр ракетой. Были ранены два человека. Зафиксированы разрушения и повреждения.

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