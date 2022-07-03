Б'ють по мирному населенню: окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів"

Б'ють по мирному населенню: окупанти обстріляли Краматорськ зі "Смерчів"

Вранці в неділю, 3 липня, війська РФ обстріляли місто Краматорськ у Донецькій області з РСЗВ "Смерч".

Попередньо минулося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

Про це йдеться у повідомленні мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Другий день поспіль окупанти б'ють із РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру та б'ють по мирному населенню", - написав він у Facebook.

Фото: Олександр Гончаренко

Раніше стало відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо поранення мирної жительки через сьогоднішній ранковий обстріл Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка. Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташовану поруч.

У США допоможуть українкам, які втратили ноги під час обстрілу Краматорська

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