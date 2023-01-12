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Бачиш Bradley?: РФ прозвітувала про "знищення" на фронті БМП, яких ще нема в Україні

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Бачиш Bradley?: РФ прозвітувала про "знищення" на фронті БМП, яких ще нема в Україні

Фото: Міноборони РФ

БМП Bradley прибудуть до України за кілька тижнів проте окупанти вже "успішно нищать" їх на фронті.

Українські Збройні сили ще не отримали американські БМП Bradley, як окупанти вже бадьоро відзвітували про знищення цієї техніки.

Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

За його словами, російські окупанти начебто знищили в Україні 4 БМП Bradley.

Зазначимо, що ці американські БМП лише за кілька тижнів з'являться в Україні.

Нагадаємо, 6 січня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад $3 млрд, до якого увійшли, зокрема, 50 броньованих машин піхоти Bradley.

За словами військового експерта Олега Жданова, ці БМП, оснащені ПТРК, "палять танки як свічки".

Україна скоро отримає БМП "Bradley" - речник Пентагону Патрік Райдер

Україна скоро отримає БМП "Bradley" - речник Пентагону Патрік Райдер

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Дата публікації
Перегляди
1632
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