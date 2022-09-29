Боєць Чупа вмикався в прямий ефір під час контрнаступу і потрапив під обстріл

Хоча стріляли по українцях із "Градів", та боєць не надто тим переймався і залишався вкрай спокійним.

Український військовий з позивним Чупа погодився вийти в прямий ефір "Єдиного марафону" у слоті ТСН просто під час контрнаступу на Харківщині. Тож його вімкнення було вкрай напруженим, але не для нього.

"Зараз по нам трошки б'ють, секундочку. Вибачаюсь… Друзки "Градів" до нас прилітали. Ми просто заходимо зараз в один населений пункт. Намагаємось просунутись далі і по нам трошки відпрацьовують. Все добре, ми стежимо, дві хвилинки можна порозмовляти", - дуже спокійно зазначив боєць після того, як було чути звуки обстрілів.

Коли ситуація трошки зупинилась, боєць встиг розповісти про затримання кількома днями раніше 15-ьтьох росіян, серед яких було двоє майорів. "Взяли двох майорів. Один – начальник штабу розвідки – це такий подарунок, багато інформації", - розповів він.

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Також Чупа розповів, що у всіх населених пунктах на Харківщині місцеві зустрічають їх дуже тепло, "неначе син додому повернувся, мама зустрічає і обіймає".

А щойно боєць повідомив, що зупинятись вони не планують і звільнятимуть території далі, почалися нові обстріли, тож військовий перепросив, що доведеться перерватись.

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