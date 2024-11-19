Бригадам треба більше власних коштів для закупівлі БпЛА - Зеленський

Українським бригадам треба більше власних коштів для того, аби вони самостійно і без бюрократії забезпечували себе дронами.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у парламенті.

"Я це підтримую. Ми це обов'язково підтримаємо і збільшимо прямі кошти до бригад", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що значну кількість дронів наразі дає держава та волонтери. Але самі бригади часто бувають ще швидшими у визначенні та заповненні своїх потреб.

Президент звернувся до командирів та попросив обов'язково дослухатися "інноваційних пропозицій підлеглих". Окрім того, Зеленський зауважив, що Україна робить максимум для того, аби наростити своє власне виробництво гармат та артилерійських снарядів. Впродовж 2024-го було вироблено понад 2,5 млн мінометних пострілів та снарядів для армії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив заяву про електронну систему переведення в ЗСУ. За словами президента,цією системою вже скористалися понад 500 військових.

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