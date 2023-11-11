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Буданов привітав херсонців з річницею визволення міста – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Буданов привітав херсонців з річницею визволення міста – відео

Начальник ГУР Кирило Буданов

Кирило Буданов звернувся до містян у річницю визволення Херсона.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до жителів Херсона і привітав їх з річницею звільнення міста від російських загарбників.  

Відео очільник ГУР опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Дорогі мешканці незламного та мужнього Херсона. Я вітаю вас зі знаковим і переломним днем – першою річницею визволення міста-героя Херсон від російських окупантів. Херсон перегорнув драматичну сторінку окупації у своїй історії і продовжує мужньо стояти – боротися. І так буде завжди. Нехай же розвивається і квітне наш героїчний Херсон", - йдеться у зверненні Кирила Буданова.

Нагадаємо, у Херсоні на центральній площі Свободи до річниці деокупації розмістили 24 прапори підрозділів Сил оборони, які звільнили місто (відео).

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Дата публікації
Перегляди
93
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