"Це пастка": Кулеба розповів, чого насправді домагається Путін

Російський диктатор Путін прагне занурити всю Європу в кризу, щоб європейці та росіяни жили однаково погано.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час звернення до Ради ЄС.

"Путін хоче вкрасти нормальне життя і стабільність у кожної європейської родини. Енергетичним шантажем і зростанням цін, дефіцитом продовольства, пропагандою та брехнею, спробами дестабілізувати уряди. Справжня ціль Росії - страждання Європи. Путін хоче, щоб європейці та росіяни жили однаково погано", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зауважив, що Путін хоче налаштувати громадську думку проти чинних урядів, сподіваючись замінити їх на радикальні сили, які будуть більш прихильними до Росії. Проте Кулеба наголосив, що відступити і підкоритися вимогам глави Кремля не вийде, і це ніколи не працювало.

"Це пастка. Я впевнений, що наступними тижнями з’являться нові проросійські голоси, які будуть підштовхувати громадську думку до необхідності дати Путіну те, чого він хоче, аби він лише залишив Європу в спокої", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, якщо Росія зараз відчує слабкість, наслідки будуть значно гіршими за все, з чим ми вже маємо справу.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що станом на зараз через постійні цинічні і варварські обстріли України Росією переговори з країною-терористкою є неможливими.

Як повідомлялося, Путін залякує Україну розпочати серйозний наступ, якщо Київ не погодиться на його ультиматум.

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