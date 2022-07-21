Час грає проти Путіна: Жданов пояснив, що втрачає армія Росії

Час грає проти Путіна. Якість його армії та озброєння поступово падає. Водночас Україна набирає міцності і починає наносити російськім окупантам суттєвих ударів.

Російські окупанти втрачають якість свого озброєння та армії. Тобто час грає проти Путіна.

Про це в етері ТСН повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Якщо раніше ми вирішували питання стримування окупантів, то сьогодні мі починаємо вирішувати питання нанесення вогневого ураження збройним силам Росії. Тому вони і поспішають. Вони хочуть “застовпити” ті території, на які вони зайшли. Для цього Лавров і робить такі заяви”, - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Путін не застосує ядерну зброю проти України, але може – хімічну.

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