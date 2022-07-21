"Трохи застудився": у Кремлі прокоментували дивну поведінку Путіна під час візиту до Ірану

А його дивна поведінка зумовлена тим, що диктатор нібито "трохи застудився" через спеку в Ірані та роботу кондиціонерів.

Про це повідомляє Guardian.

За словами речника Путіна, інформація про те, що диктатор хворий - це брехня.

"Зі здоров'ям у нього все гаразд", - заявив Дмитро Пєсков.

Речник диктатора також звинуватив українські, британські та американські ЗМІ в поширенні неправдивої інформації про стан здоров'я Путіна.

Сам Путін свою дивну поведінку в Ірані пояснив тим, що він нібито простудився через сильну спеку та роботу кондиціонерів.

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Путін здоровий.

Від початку війни в Україні багато телеграм-каналів та ЗМІ писали, що кремлівський "фюрер" страждає або невиліковною формою раку щитовидної залози або одразу кількома видами раку, або хворобою Паркінсона. Писали навіть, що навесні йому провели термінову операцію, ясна річ, секретно, яку не можна було відкладати.

На багатьох офіційних виступах Путін мав одутлий вигляд, говорили, що такий побічний ефект може бути від лікування стероїдами, які використовуються для лікування пухлин.

Також нещодавно під час візиту до Тегерана президент РФ помітно кульгав і не зміг нормально зійти з трапу літака, можливо, це свідчить про якісь неврологічні захворювання.

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