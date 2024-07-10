Чи перейде Україна в контрнаступ цього року: відповідь ексречника Генштабу

Селезньов наголосив, що Україна не має достатньої кількості ресурсів для того, щоб організувати такі заходи.

На даному етапі бойових дій Україна перебуває у стані стратегічної оборони. А питання контрнаступу залежить лише від того, які сили та ресурси матимуть Сили оборони.

Про це заявив військовий аналітик, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов, передає "Київ 24".

Він наголосив, що ситуація на полі бою буде визначатися виключно тими ресурсами, які матиме українські війська для відбуття ворожих атак.

"Чесно кажучи, останні кілька днів у мене медійники питають, а чи спроможна українська армія до кінця цього поточного 2024 року перейти в контрнаступ? Моя відповідь очевидна. Ми не маємо достатньої кількості ресурсів для того, щоб організувати такі заходи", – пояснив експерт.

За його словами, наразі Сили оборони перебувають у стані стратегічної оборони. Селезньов нагадав, що ЗСУ періодично відчувають брак ресурсів, щоб стримувати ворожі атаки. Тому спочатку потрібно говорити про накопичення боєприпасів та ресурсів.

"А це значить, що для того, щоб ми мали змогу, чи навіть можливість для реалізації наших планів щодо контрнаступу, накопичити достатню кількість ресурсів. Йдеться не лише про озброєння, військову техніку, боєприпаси. Йдеться в тому числі про навчений, підготовлений, та всебічно забезпечений особовий склад. Чимало питань, і тут ми маємо розуміти, що ризики попереду, і не лише під час літньої кампанії, а й під час осінньо-зимової на нас чекає чимало", – підсумував Селезньов.

ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу 2023 року не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

Видання The Washington Post опублікувало статтю, що нібито США і Захід мали розбіжності з Україною щодо стратегії контрнаступу.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що очікуваного прориву не сталося, бо Захід занадто повільно надавав допомогу.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський заявив, що має план нового контрнаступу.

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