Чоловік згорів в автівці: окупанти обстріляли Херсон (фото)

Росіяни 31 жовтня двічі атакували Херсон.
Окупаційна армія РФ протягом ранку 31 жовтня декілька разів обстріляла Херсон. Внаслідок атаки є жертва та поранений.
Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Так, близько 10:00 окупанти обстріляли Херсон. У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого.
А після 11.00 російські окупаційні війська накрили масованим вогнем Центральний район Херсона
"Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали вибухи - перші деталі.
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