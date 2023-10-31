Чоловік згорів в автівці: окупанти обстріляли Херсон (фото)

Окупаційна армія РФ протягом ранку 31 жовтня декілька разів обстріляла Херсон. Внаслідок атаки є жертва та поранений.

Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, близько 10:00 окупанти обстріляли Херсон. У передмісті влучили в автівку. Вона загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло загиблого.

Автівка, яка згоріла після удару окупантів/ Фото: Херсонська обласна прокуратура

А після 11.00 російські окупаційні війська накрили масованим вогнем Центральний район Херсона

"Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів. На цю годину відомо про одного пораненого. Чоловік 34 років отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кривому Розі пролунали вибухи - перші деталі.

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