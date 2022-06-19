Чоловіки з "ЛНР" йдуть на війну проти України, аби не сидіти у тюрмі - СБУ (відео)

Засуджений чоловік з так званої "ЛНР", який потрапив у полон, розповів, що пішов воювати, аби уникнути покарання.

Мешканець так званої "ЛНР", який потрапив у полон ЗСУ, розповів, що пішов на війну проти України, аби знову не потрапити до тюрми.

Відео з розповіддю чоловіка оприлюднила Служба безпеки України.

За його словами, він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він пішов воювати.

Проте більшість часу чоловік провів під вартою у комендатурі, оскільки зловживав алкоголем.

Наприкінці травня російські загарбники мобілізували всі "резерви", щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти.

Нагадаємо, окупанти у телефонних розмовах з родичами та друзями скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та техніку, яка не працює.

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