Чому повістки роздають у громадських місцях: відповідь адвоката

"Де-факто законодавством не передбачено місце, де має бути вручена повістка, каже адвокат.

Адвокат Сергій Руденко розповів, що працівники військкоматів можуть вручати повістки будь-де, де не заборонено законодавством.

Про це правник сказав в інтерв'ю "Стопкор".

Також Руденко розповів, що існує чотири види повісток.

"Де-факто законодавством не передбачено місце, де має бути вручена повістка: її можна вручати будь-де, де це не заборонено законом. Повістки умовно мають чотири види. Перший – повістки, які фактично вручають, щоб уточнити дані призовника: його місце проживання, іншу інформацію тощо. Другий вид повісток призначений для того, щоб направити призовника на проходження медичної комісії. Третій вид – це повістки вже відповідно про призов. І четвертий – власне мобілізаційне розпорядження, в якому зазначено, що призовник має прибути до військового комісаріату (територіальний центри комплектування та соціальної підтримки – ред.) протягом 24 годин", - пояснив Руденко.

Нагадаємо, майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів у коментарі NV, що робити, коли повістку видали на вулиці, але людині, яка стоїть на обліку в територіальному центрі комплектування в іншому місті/районі/області.

До слова, воєнний стан та загальна мобілізація продовжені в Україні до 19 травня 2023 року.

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