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Чому РФ перекидає сили на Курщину, а на фронті так само "гаряче"

Чому РФ перекидає сили на Курщину, а на фронті так само "гаряче"

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Росіяни перекидають до Курської області сили не з фронту, а з тилу.

Росіяни перекидають до Курської області свої тилові підрозділи та резерви, тому в Україні не спадає інтенсивність боїв. 

Про це речник Нацгвардії Руслан Музичук повідомив у ефірі телемарафону.

"Перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви", – сказав речник НГУ і додав, що через це інтенсивність бойових дій в Україні не спадає.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Ігор Романенко висловив думку, що ситуація на Покровському напрямку може змінитися завдяки підрозділам ЗСУ, які зараз просуваються до Курська.

Додамо, що саме на Покровському напрямку окупанти найбільше тиснули протягом минулої доби на фронті. Сили оборони України зупинили там 58 штурмових і наступальних дій ворога.

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