Чи можуть росіяни форсувати Дніпро в Херсонській області: думка військового

Херсонська область / © Associated Press

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Російські окупанти намагаються «промацати» слабкі місця Сил оборони, щоб підготуватися до форсування річки Дніпро на Херсонщині. Втім для того, щоб готувати плацдарм для висадки десанту, треба знати, куди він може висадитись. Наразі вся острівна зона під контролем Сил оборони України.

Про це повідомив полковник, речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі «Ми-Україна».

За його словами, щодня ворог проводить по декілька штурмових дій, намагається висадитись по всій острівній зоні.

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«На півдні на острові Козулиський, Забич — одна штурмова дія. Один штурм на острові Білогрудів. Крім того, дві-три штурмові дії біля Антонівських мостів — все це більше нагадує диверсійно-пошукові дії», — сказав він.

Так, ворог намагається «промацати» українську оборону. Але Волошин наголошує: говорити про якісь форсувальні дії наразі не можна.

«Окупанти планують висадитись і закріпитись на одному з островів. Їм скидають з дронів забезпечення, боєприпаси, воду. Противник сидить на острові, поки його не знищать ЗСУ», — повідомили в ЗСУ.

Волошин акцентує, що про захоплення плацдармів наразі говорити зарано. Росіяни не вчиняють таких дій.

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Також військовий зауважує, що визначну роль зіграли якірні міни. На кількох островах вороги нарвалися саме на них і далі відмовились плисти. Тож Сили оборони продовжують їх використовувати і мінувати русло на деяких напрямках.

Раніше українські захисники знищили черговий катер Чорноморського флоту країни-агресорки РФ. Судно, як стало відомо, рухалося вздовж західного узбережжя Херсонщини.

«Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. Дякую військовим морякам за гарну роботу. Разом до перемоги!» — зазначив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Facebook та опублікував кадри ураження ворожого судна.