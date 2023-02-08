Як добровольцям отримати статус учасника бойових дій: набув чинності закон

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроєкт №7322, згідно з яким добровольці, які брали участь у війні протягом місяця з початку вторгнення РФ, але не увійшли до офіційних військових формувань можуть стати учасниками бойових дій.

Згідно з законом визнаються учасниками бойових дій особи, які не вступили до Збройних сил чи МВС, але брали участь в українсько-російській війні у лютому-березні 2022 року, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Зміни у підписаному законові внесені до статей 6, 7, 10-1, 13, 15, 18 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та статті 7 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”.

Як добровольцям отримати статус учасника бойових дій

Рішення про надання статусу учасника бойових дій надається міжвідомчою комісією, утвореною Міністерством у справах ветеранів.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій особам є (але не виключно) такі документи:

Довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником підприємства, установи та організації Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань чи правоохоронних органів, у взаємодії з якими особа брала безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про період участі у таких заходах; Витяг із наказу Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України про залучення особи до заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

У випадку відсутності вказаних документів, статус учасника бойових дій можна отримати на підставі свідчення щонайменше трьох осіб, серед яких має бути командир підрозділу.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни та передбачені законодавчі гарантії можуть надати за новим законом добровольцям, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України у період дії воєнного стану при здійсненні самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Серед пільг, які мають учасники бойових дій:

Безоплатне забезпечення санаторно-­курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-­курортного лікування.

75-відсоткову знижку на квартплату в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю).

75-­відсоткову знижку плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією й іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю).

Повний перелік пільг учасникам, які належать учасникам бойових дій та членам їхніх сімей читайте тут.

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