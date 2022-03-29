"Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу": у Миколаєві окупанти вдарили по житловій будівлі

"Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу": у Миколаєві окупанти вдарили по житловій будівлі

На місці ведуться рятувальні роботи.

В Миколаєві зранку у вівторок, 29 березня, російська армія вдарила по житловій будівлі.

Про це у своєму відеозверненні повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, ранок у місті видався не дуже добрим. Але наразі відбувається рятувальна операція: "розбираємося, рятуємо", наголосив Кім.

"Мудаки рідкісні. Жах. Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу. Вдарили у житлову будівлю", - розповів очільник Миколаївської ОДА.

Як повідомлялося, напередодні у Миколаївській області внаслідок обстрілів армії РФ поранено 29 людей: половина - цивільні. Станом на ранок 28 березня в миколаївських лікарнях перебуває 300 людей, що постраждали від атак окупантів країни-агресорки на регіон.

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