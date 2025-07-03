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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Дрони СБУ атакували склади боєприпасів РФ на Донеччині: яскраві кадри

Українські безпілотники висадили в повітря склади російської армії на Донеччині. Яскраві кадри вибухів очевидці виклали у Мережу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибухи фіксована біля тимчасово окупованого Харцизька, що на Донеччині

У середу, 2 липня, дрони СБУ потужно вдарили по складах РФ. «Бавовна» зафіксована біля тимчасово окупованого Харцизька, що на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі

Вчора, 2 липня, дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.). Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

«Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями», — йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує системну роботу з ослаблення тилових баз армії РФ. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога.

«Сезон літньої „бавовни“ від СБУ в розпалі!», — іронічно констатували у відомстві, натякнувши на нові удари.

Раніше мешканці Воронезької області РФ повідомляють про серію гучних вибухів. За попередніми даними, в регіоні начебто могла працювати система протиповітряної оборони.

Як зазначається, місцеві жителі чули вибухи у небі над Воронежем, у Подгоренському районі та в місті Семилуки. Також у передмісті обласного центру бачили яскраві спалахи.

Офіційної інформації наразі немає.

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