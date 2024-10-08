Два дрони РФ зафіксовані поблизу ядерних об'єктів Південноукраїнської АЕС

Відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менше 10 км.

Російські безпілотники знову порушили зону заборони польотів навколо Південноукраїнської АЕС. У ніч на 7 жовтня було зафіксовано два дрони, які пролетіли в менш ніж 10 км від ядерних об'єктів.

Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.

Кількість випадків появи російських БпЛА поблизу ядерних об'єктів різко зросла, що може свідчити про наміри Росії завдати ударів по українській ядерній інфраструктурі.

Компанія "Енергоатом" повідомляє про ці інциденти відповідним органам для подальшого направлення нот Міністерством закордонних справ України до Міжнародного агентства з атомної енергії та інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, сьогодні з сусідньої Білорусі до України залетів невідомий об'єкт. Ймовірно, то був розвідувальний безпілотник.

Читайте також: