Дві категорії українців повинні будуть здати свої ДНК-дані

Поки в Україні діє воєнний стан, військові та правоохоронці, мають здати свої ДНК-дані.

Як пояснили в Міністерстві внутрішніх справ, відповідні заходи пов'язані з ухваленням закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в ефірі спільного телемарафону у середу, 13 липня.

"Щодо обов'язкової реєстрації, є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки ДНК у військовослужбовців і у співробітників правоохоронних органів. Тобто у тих представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати у війні" - зауважив Бондаренко.

Він зазначив, що дані військових не вносяться відразу в реєстр ДНК. Вони зберігаються в особових справах і беруться лише за необхідності.

Нагадаємо, 9 липня Рада ухвалила закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини", який передбачає створення державної бази даних ДНК. Мета запровадження бази даних ДНК – це ідентифікація осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та невпізнаних тіл (останків).

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