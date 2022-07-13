"Зоря" назвала стадіон, де гратиме домашні матчі Ліги конференцій

Номінально домашні зустрічі Ліги конференцій луганський клуб проводитиме в польському Любліні на стадіоні "Арена-Люблін".

Минулого сезону "Зоря" під керівництвом Віктора Скрипника посіла четверте місце в розіграші УПЛ, який було завершено достроково через повномасштабне вторгнення російських окупантів на українські території.

Завдяки цьому команда отримала право в новому сезоні зіграти в Лізі конференцій - третьому за рангом євротурнірі.

Свій шлях "Мужики" розпочнуть з третього кваліфай-раунду, жеребкування якого відбудеться 18 липня, а матчі - 4-го та 11 серпня. Для потрапляння до групового етапу Ліги конференцій луганцям потрібно буде пройти двох суперників.

Стало відомо, де проведе домашні матчі луганська «Зоря» у Лізі Конференцій



Мова йде про красень-стадіон у польському місті Люблін під назвою Арена-Люблін. pic.twitter.com/Pe2v498nPK — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) July 13, 2022

До нового сезону команду готує нідерландський фахівець Патрік ван Леувен. У червні він замінив на посаді головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника, який очолив інший український колектив - полтавську "Ворсклу".

Раніше повідомлялося, що бразильський легіонер "Зорі" зробив тату на підтримку України.

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