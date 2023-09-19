Ексбоєць "Айдару" назвав два "ключі" до звільнення Бахмута: що мають зробити ЗСУ

На думку Євгена Дикого, від Бахмута є два "ключі" – це Кліщіївка і Соледар.

Українські захисники на Бахмутському напрямку з півдня вже зайняли всі ключові позиції, які потрібні для звільнення міста.

Про це заявив командир штурмової роти батальйону “Айдар” 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

"Фактично з півдня ми вже зайняли всі ключові позиції, які потрібні для звільнення Бахмута. На південному напрямку там вже зараз тимчасова лінія фронту (я не сумніваюсь, що її теж далі посунуть) стабілізувалася по залізниці... Все, що на захід від залізничного полотна – це вже повністю наше, зачищене, звільнене. На схід від залізниці ще тримаються окупанти. Тепер будемо чекати новин з північного напрямку, тобто з іншого боку від Бахмута", – каже Дикий.

За його словами, від Бахмута є два "ключі" – це Кліщіївка і Соледар.

"Кліщіївка вже наша, Соледар – наступний", – підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, після багатомісячних боїв українські захисники звільнили важливе село Андріївка південніше Бахмута.

Згодом у Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки. Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута та подякував захисникам.

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