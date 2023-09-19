Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ексбоєць "Айдару" назвав два "ключі" до звільнення Бахмута: що мають зробити ЗСУ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
239
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ексбоєць "Айдару" назвав два "ключі" до звільнення Бахмута: що мають зробити ЗСУ

Вигляд руйнувань у Бахмуті, який 21 травня 2023 року зафіксував оператор дрона 93-ї ОМБр “Холодний Яр” / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

На думку Євгена Дикого, від Бахмута є два "ключі" – це Кліщіївка і Соледар.

Українські захисники на Бахмутському напрямку з півдня вже зайняли всі ключові позиції, які потрібні для звільнення міста.

Про це заявив командир штурмової роти батальйону “Айдар” 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

"Фактично з півдня ми вже зайняли всі ключові позиції, які потрібні для звільнення Бахмута. На південному напрямку там вже зараз тимчасова лінія фронту (я не сумніваюсь, що її теж далі посунуть) стабілізувалася по залізниці... Все, що на захід від залізничного полотна – це вже повністю наше, зачищене, звільнене. На схід від залізниці ще тримаються окупанти. Тепер будемо чекати новин з північного напрямку, тобто з іншого боку від Бахмута", – каже Дикий.

За його словами, від Бахмута є два "ключі" – це Кліщіївка і Соледар.

"Кліщіївка вже наша, Соледар – наступний", – підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, після багатомісячних боїв українські захисники звільнили важливе село Андріївка південніше Бахмута.

Згодом у Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки. Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки біля Бахмута та подякував захисникам.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
239
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація