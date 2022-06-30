Екскомандир "Азова" розповів про труднощі обміну полоненими

Російська сторона, на відміну від української, часто не розуміє, навіщо їй повертати тіла і поранених солдатів, сержантів та офіцерів:

Окупантів, на відміну від української сторони, дуже цікавить окрема категорія військових.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін під час розмови із журналістом "Настоящее время" повідомив, що росіян "вкрай цікавить" обмін полонених офіцерів вищих рангів, льотчиків та кадировців.

"Вони абсолютно їм не цікаві. Є окрема категорія військовослужбовців, яка справді вкрай цікавить російську сторону, — це офіцери вищих рангів, льотчики та кадировці. Це ті, про кого вони готові завжди говорити і хочуть поміняти", — сказав він.

Екскомандир "Азова" сказав, що всі переговори про обмін полоненими відбуваються складно, а найскладніші процеси ще попереду.

"Під контролем РФ досі залишаються командири наших підрозділів, тому поки що ми теж не готові віддавати такі цінні для РФ кадри", — додав Жорін.

Нагадаємо, з російського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео).

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