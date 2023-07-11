Експерт розповів, про що свідчить нова атака РФ "шахедами" по Україні

У ніч проти 11 липня російська армія атакувала Україну "шахедами". Силам ППО вдалося знищити 26 дронів з 28.

Це був перший у липні настільки масований наліт дронами, повідомляє військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

З огляду на те, куди влучили дрони, можна прогнозувати, що це була своєрідна помста Ердогану, який напередодні передав захисників Маріуполя Україні, ба більше, підтримав вступ Швеції до НАТО.

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"Єдине, що насторожує, це досить тривала відсутність застосування територією України авіаційних крилатих ракет Х-101/555, що може натякати на те, що після хвилі дронів-камікадзе може бути і ракетна хвиля. Але чи нам звикати?", - наголошує Коваленко.

Зазначимо, що за добу ворог обстріляв 11 українських областей.

Під час авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області загинуло подружжя залізничників. У них залишилася восьмирічна донька.

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