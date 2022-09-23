Фінляндія ухвалили принципове рішення щодо видавання віз громадянам РФ

Уряд Фінляндії найближчим часом оголосить о принциповом рішенні щодо в’їзду до країни громадян Росії.

Про це йдеться у відповідному прессрелізі.

Як стало відомо, уряд країни разом з президентом Саулі Нійністе прийняли принципове рішення щодо громадян РФ. Йдеться про заборону в’їзду росіян у Фінляндію.

В свою чергу міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.

"На мою думку, якщо ви не берете участі в мобілізації, ви не маєте права претендувати на прихисток", – сказав МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, що у Маріуполі в школі здетонував снаряд, поранено дітей.

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