Фінляндія ухвалили принципове рішення щодо видавання віз громадянам РФ

Уряд Фінляндії разом з президентом Саулі Нійністе узгодили параметри щодо обмеження в’їзду громадян Росії.
Уряд Фінляндії найближчим часом оголосить о принциповом рішенні щодо в’їзду до країни громадян Росії.
Про це йдеться у відповідному прессрелізі.
Як стало відомо, уряд країни разом з президентом Саулі Нійністе прийняли принципове рішення щодо громадян РФ. Йдеться про заборону в’їзду росіян у Фінляндію.
В свою чергу міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.
"На мою думку, якщо ви не берете участі в мобілізації, ви не маєте права претендувати на прихисток", – сказав МЗС Фінляндії.
Нагадаємо, що у Маріуполі в школі здетонував снаряд, поранено дітей.
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