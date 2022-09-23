Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фінляндія ухвалили принципове рішення щодо видавання віз громадянам РФ

Дата публікації
Перегляди
2390
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фінляндія ухвалили принципове рішення щодо видавання віз громадянам РФ

Фото: ТСН.ua

Уряд Фінляндії разом з президентом Саулі Нійністе узгодили параметри щодо обмеження в’їзду громадян Росії.

Уряд Фінляндії найближчим часом оголосить о принциповом рішенні щодо в’їзду до країни громадян Росії.

Про це йдеться у відповідному прессрелізі.

Як стало відомо, уряд країни разом з президентом Саулі Нійністе прийняли принципове рішення щодо громадян РФ. Йдеться про заборону в’їзду росіян у Фінляндію.

В свою чергу міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ухилення від мобілізації не є підставою для надання притулку громадянам Росії.

"На мою думку, якщо ви не берете участі в мобілізації, ви не маєте права претендувати на прихисток", – сказав МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, що у Маріуполі в школі здетонував снаряд, поранено дітей.

Читайте також:

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 23 вересня 2022 року

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 23 вересня 2022 року

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2390
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація