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Генштаб назвав втрати РФ за добу: скільки окупантів знищено

Генштаб назвав втрати РФ за добу: скільки окупантів знищено

Станом на 1 квітня 2024-го ліквідовано майже 443 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили за добу 20 танків і 32 артсистеми.

Станом на ранок 1 квітня 2024 року ЗСУ знищили 442 880 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 442 880 (+710) осіб,,
  • танків - 6986 (+20) од,
  • бойових броньованих машини - 13321 (+17) од,
  • артилерійських систем - 11082 (+32) од,
  • РСЗВ - 1023 (+0) од,
  • засоби ППО - 744 (+1) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26),
  • крилаті ракети - 2057 (+9),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35) од,
  • спеціальна техніка - 1826 (+3).

Як повідомлялося, росіяни без успіху намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Кринок, що  Херсонській області, та зазнають великих втрат. З цього населеного пункту не повертається 60-70% штурмових груп росіян, а тому загарбники змушені підтягувати ресурси з глибокого тилу.

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