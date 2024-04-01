Генштаб назвав втрати РФ за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили за добу 20 танків і 32 артсистеми.

Станом на ранок 1 квітня 2024 року ЗСУ знищили 442 880 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 442 880 (+710) осіб,,

танків - 6986 (+20) од,

бойових броньованих машини - 13321 (+17) од,

артилерійських систем - 11082 (+32) од,

РСЗВ - 1023 (+0) од,

засоби ППО - 744 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26),

крилаті ракети - 2057 (+9),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35) од,

спеціальна техніка - 1826 (+3).

Як повідомлялося, росіяни без успіху намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Кринок, що Херсонській області, та зазнають великих втрат. З цього населеного пункту не повертається 60-70% штурмових груп росіян, а тому загарбники змушені підтягувати ресурси з глибокого тилу.

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