Генштаб назвав втрати РФ за добу: скільки окупантів знищено

Росіяни втратили за добу 20 танків і 32 артсистеми.
Станом на ранок 1 квітня 2024 року ЗСУ знищили 442 880 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 710 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 442 880 (+710) осіб,,
- танків - 6986 (+20) од,
- бойових броньованих машини - 13321 (+17) од,
- артилерійських систем - 11082 (+32) од,
- РСЗВ - 1023 (+0) од,
- засоби ППО - 744 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8757 (+26),
- крилаті ракети - 2057 (+9),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14752 (+35) од,
- спеціальна техніка - 1826 (+3).
Як повідомлялося, росіяни без успіху намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Кринок, що Херсонській області, та зазнають великих втрат. З цього населеного пункту не повертається 60-70% штурмових груп росіян, а тому загарбники змушені підтягувати ресурси з глибокого тилу.