Очільник МЗС Угорщини - Зеленському: "Ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію"

Очільник МЗС Угорщини - Зеленському: "Ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію"

Влада країни не хоче втягувати народ у війну.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на критику президента України Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Він висловив розуміння, що для президента України найважливішим є український народ, але наголосив, що для керівництва Угорщини головне – це безпека угорського народу.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Угорщина не була втягнута у війну, тому ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою ціллю, яка підлягає знищенню, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу" - заявив Сійярто.

Нагадаємо, на саміті ЄС Зеленський повторив дві відом вимоги українців: дозволити поставки зброї через Угорщину і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти у Росії.

Угорщина відмовилася постачати зброю Україні навіть на тлі російського вторгнення.

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