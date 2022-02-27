Угорщина передала на Закарпаття продукти і пальне

Йдеться про 100 тонн палива та 23 тонни продуктів харчування.
На Закарпаття прибув перший вантаж необхідної гуманітарної допомоги. Йдеться про 100 тонн палива та 23 тонни продуктів харчування.
Про це інформує Закарпатська ОДА.
Вантаж передав особисто міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який на українсько-угорському кордоні мав зустріч з головою Обласної військової адміністрації Віктором Микитою.
За словами Микити, завдяки тісній співпраці з Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді швидко розробили логістичні механізми постачання товарів першої необхідності.
"Петер Сійярто оперативно відреагував на моє прохання дозволити перетинати українсько-угорський кордон переселенцям за внутрішнім паспортом громадянина України – і цей механізм вже працює", – наголосив очільник області.
Також сторони домовилися інформувати один одного про потреби населення, що дозволить вчасно отримувати допомогу та забезпечувати виконання першочергових заходів.
Місцеві закарпатські ЗМІ також повідомили, що Сійярто також зустрічав на кордоні колону зі співробітниками посольства Угорщини, в якій – дипломати, члени їхніх сімей, двоє журналістів MTVA і двоє – цивільні громадяни Угорщини. Вони нібито прибули з Києва.
Зазначимо, що Петер Сійярто відомий раніше своєю критикою України за нібито "дискримінацію" і порушення прав угорців на Закарпатті.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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