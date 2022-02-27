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Угорщина передала на Закарпаття продукти і пальне

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Угорщина передала на Закарпаття продукти і пальне

Закарпатська обласна державна адміністрація

Йдеться про 100 тонн палива та 23 тонни продуктів харчування.

На Закарпаття прибув перший вантаж необхідної гуманітарної допомоги. Йдеться про 100 тонн палива та 23 тонни продуктів харчування.

Про це інформує Закарпатська ОДА.

Вантаж передав особисто міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який на українсько-угорському кордоні мав зустріч з головою Обласної військової адміністрації Віктором Микитою.

За словами Микити, завдяки тісній співпраці з Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді швидко розробили логістичні механізми постачання товарів першої необхідності.

"Петер Сійярто оперативно відреагував на моє прохання дозволити перетинати українсько-угорський кордон переселенцям за внутрішнім паспортом громадянина України – і цей механізм вже працює", – наголосив очільник області.

Також сторони домовилися інформувати один одного про потреби населення, що дозволить вчасно отримувати допомогу та забезпечувати виконання першочергових заходів.

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Місцеві закарпатські ЗМІ також повідомили, що Сійярто також зустрічав на кордоні колону зі співробітниками посольства Угорщини, в якій – дипломати, члени їхніх сімей, двоє журналістів MTVA і двоє – цивільні громадяни Угорщини. Вони нібито прибули з Києва.

Зазначимо, що Петер Сійярто відомий раніше своєю критикою України за нібито "дискримінацію" і порушення прав угорців на Закарпатті.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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