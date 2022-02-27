Олександра Заріцька зі сльозами на очах подякувала захисникам України

Також артистка закликала росіян та білорусів виходити на акції протесту проти війни.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зі сльозами на очах подякувала захисникам та захисницям України.

Вона записала емоційне відео, в якому підтримала українських воїнів.

"Я навіть у найжахливішому своєму сні не могла уявити, що може бути реально така ситуація, яка зараз відбувається. Я щохвилини турбуюся за наших хлопців, які стоять на передовій. Я навіть не можу уявити, як їм зараз тяжко. Хочу, щоб ви знали, що ми зараз дуже у вас віримо, і ми віримо в нашу країні. Ми віримо, що на нас чекає майбутнє, що на нас чекає дуже класне майбутнє. Просто треба трішки почекати, трішки віри та дуже багато сил. Дякую Збройним силам України! Слава Україні!" - сказала Олександра.

Також співачка закликала росіян та білорусів виходити на акції протесту проти війни.

"Білоруси! Росіяни! Не надсилайте своїх дітей сюди! Це не ваша війна! Цієї війни взагалі ніколи не мало бути! Виходьте на мітинги, і нумо разом протистояти диктаторам!" - закликала Олександра.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: