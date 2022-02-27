Олександра Заріцька зі сльозами на очах подякувала захисникам України

Також артистка закликала росіян та білорусів виходити на акції протесту проти війни.
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька зі сльозами на очах подякувала захисникам та захисницям України.
Вона записала емоційне відео, в якому підтримала українських воїнів.
"Я навіть у найжахливішому своєму сні не могла уявити, що може бути реально така ситуація, яка зараз відбувається. Я щохвилини турбуюся за наших хлопців, які стоять на передовій. Я навіть не можу уявити, як їм зараз тяжко. Хочу, щоб ви знали, що ми зараз дуже у вас віримо, і ми віримо в нашу країні. Ми віримо, що на нас чекає майбутнє, що на нас чекає дуже класне майбутнє. Просто треба трішки почекати, трішки віри та дуже багато сил. Дякую Збройним силам України! Слава Україні!" - сказала Олександра.
Також співачка закликала росіян та білорусів виходити на акції протесту проти війни.
"Білоруси! Росіяни! Не надсилайте своїх дітей сюди! Це не ваша війна! Цієї війни взагалі ніколи не мало бути! Виходьте на мітинги, і нумо разом протистояти диктаторам!" - закликала Олександра.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 146
- бойові броньовані машини - 706
- гармати -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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