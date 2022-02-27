Александра Зарицкая со слезами на глазах поблагодарила защитников Украины

Также артистка призвала россиян и белорусов выходить на акции протеста против войны.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая со слезами на глазах поблагодарила защитников и защитниц Украины.

Она записала эмоциональное видео, где поддержала украинских воинов.

"Я даже в самом ужасном своем сне не могла представить, что может быть реально такая ситуация, которая сейчас происходит. Я ежеминутно беспокоюсь за наших ребят, которая стоит на передовой. Я даже не могу представить, как им сейчас тяжело. Хочу, чтобы вы знали, что мы сейчас очень у вас верим, и мы верим в нашу страну. Мы верим, что нас ждет будущее, что нас ждет очень классное будущее. Просто надо немного подождать, немного веры и очень много сил. Спасибо Вооруженным силам Украины! Слава Украине!" – сказала Александра.

Также певица призвала россиян и белорусов выходить на акции протеста против войны.

"Белорусы! Россияне! Не присылайте своих детей сюда! Это не ваша война! Этой войны вообще никогда не должно быть! Выходите на митинги, и давайте вместе противостоять диктаторам!" – призвала Александра.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 146

бойові броньовані машини - 706

гармати -49

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: