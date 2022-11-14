Готуються до оборони: для чого окупанти "евакуюють" цивільних з Луганщини

Окупаційна "влада" планує вивезти усіх цивільних жителів із Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного. Українська влада припускає, що "евакуація" є підготовкою росіян до оборони.

Про це сказав очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

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"Я думаю, що ця "евакуація" - це вони розписалися у своїй неспроможності підготувати ці громади до зими. Про це говорили протягом двох-трьох місяців, що нічого не відбувається з підготовкою", - наголосив він.

Власенко зазначив, що саме тиск українських військ та страх окупантів примушують їх до проведення "евакуації".

"Вони зі свого програшу роблять перемогу - нічого не зробили, а тепер такі "гарні - піклуються про людей". Я думаю, що вони готуються до оборони цього трикутника, і я думаю, що саме тиск ЗСУ - це перший чинник ініціативи окупаційної влади", - вважає очільник РВА.

Яка ситуація на Донеччині

Російські війська намагаються наступати на Донеччині, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Це наразі одні з найгарячіших напрямків, де ведуться бойові дії. Вони зазнають величезних втрат.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, РФ на сході України сконцентрувала близько 130 тис. офіцерського складу та солдатів. У командуванні ЗСУ інформують, що ворог намагається захопити Соледар.

Останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес біля Бахмута на Донеччині – прорвали лінію оборони і значно просунулися вглиб – десь на 2 км, десь на 5 км.

Втрати росіян за 14 листопада: ЗСУ ліквідували понад 500 загарбників, а також купу важкої техніки

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