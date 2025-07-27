"Гра на смерть": як дрони перетворять російських дітей на операторів убивств

Дрон / © Pixabay

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Росія поступово переходить до нової форми війни, в якій дітей навчатимуть убивати дистанційно, не залишаючи дому.

Про це попередив військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов, коментуючи розвиток безпілотних технологій.

За словами фахівця з радіоелектронної боротьби, нове покоління росіян «сидітиме вдома, їстиме кашу і віддалено гратиме в гру», вбиваючи людей за допомогою дронів.

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«Тим, хто не розуміє, до чого йдуть технології БПЛА. У молоді чудова реакція, швидка здатність до навчання та хороша моторика», — написав Бескрестнов у Facebook.

Експерт наголосив, що російські оператори вже мають досвід дистанційного керування FPV-дронами з Москви через інтернет. За кілька років саме такий підхід може стати основним форматом участі у війні.

«Через кілька років усі так літатимуть: досвідчені пілоти, яких треба берегти, керуватимуть дронами віддалено. А буряти будуть ці дрони підвозити до ЛБЗ», — додав Флеш.

Нагадаємо, Росія інтенсивно нарощує виробництво ударних дронів типу «Шахед» і, як припускають представники Німеччини та України, вже до листопада 2025 року може бути здатна запускати до 2000 безпілотників за одну ніч. Такий сценарій передбачає надмасштабну атаку, до якої українські сили мають готуватись уже зараз.

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Експерти наголошують: традиційні системи ППО, зокрема дорогі ракети Patriot, є занадто витратними для протидії масовим дроновим атакам. Тому Україна разом із партнерами повинна шукати більш економічно ефективні способи знешкодження безпілотників.