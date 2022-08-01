Хто засипав Донецьк мінами-"пелюстками": військовий експерт дав відповідь

Україна не має мін-"пелюсток" на озброєнні.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання, хто засипав Донецьк мінами-пелюстками.

"Міни-"пелюстки" можуть застосовувати дві системи на сьогоднішній день: це реактивна система залпового вогню "Ураган" калібру 220 мм і система "Смерч". І у однієї, і у другої системи є касетний боєприпас, начинений протипіхотними мінами. Один з видів мін - це міна-"пелюстка", вона розсипається на якійсь території. Але, що стосується України, то у нас запасів снарядів було дуже мало, це раз. І друге - на зорі своєї молодості, як незалежної держави, Україна займалася роззброєнням і конверсією, і ми знищили всі боєприпаси, згідно із Женевською конвенцією про заборону застосування протипіхотних мін. Ми знищили протипіхотні міни, у тому числі і міни-"пелюстки". Тому ЗСУ не має цих мін на озброєнні", - підкреслив Жданов.

Військовий експерт зазначив, що всі питання – до збройних сил Російської Федерації.

"У Росії їх дуже багато (протипіхотних мін - ред.), оскільки все виробництво снарядів, у тому числі і касетних, у тому числі і начинених цими мінами, було на території, що дісталася Російській Федерації від Радянського Союзу. Заводи розташовані там. І Радянський Союз, повірте, клепав ці снаряди, катав їх сотнями і тисячами одиниць. На складах їх повно. У нас (в Україні – ред.) немає жодного. Ми підписали цю конвенцію про незастосування протипіхотних мін. Тож це не наші міни – 100%", - наголосив він.

Нагадаємо, через шторм може підвищитися активність руху російських мін у Чорному морі.

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