Коли у війні настане переламний момент: військовий дав вичерпну відповідь

На його думку, до цього моменту ще доведеться "багато воювати".

Переламним моментом у війні, яку розв’язала РФ проти України, можна буде вважати перемовини між двома сторонами.

Про це в ефірі “Громадського” повідомив військовослужбовець 56-ї бригади Сергій Гнезділов.

"Переламним моментом війни, я думаю, буде той момент, коли все ж таки сядуть за стіл переговорів... Будь-яка війна закінчується перемовинами", — наголосив військовий.

Водночас він зазначив, що до цих перемовин ще потрібно буде багато воювати.

Нагадаємо, що Міжнародний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувачів дальньою авіацією і Чорноморським флотом РФ.

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