Коли Україна могла розбити Росію – Берлінська відповіла

Берлінська вважає, що Україна мала б зовсім інші результати на фронті, якби ЗСУ отримали вчасно зброю в достатній кількості і якості.

Україна могла б отримати перемогу у війні і навіть розбити Росію, якби 2022 року західні союзники вчасно надали нам зброю в достатній кількості і якості.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в інтерв'ю на каналі OBOZ.UA.

"Ми розуміли ще за багато років до цього, що прийде момент, коли можуть дуже сильно змінитися геополітичні вітри. В 2022 році я звичайно дуже зраділа, що європейські країни і Західний світ підтримав Україну. Не так швидко, не з тією кількістю зброї. Ми могли мати зовсім інші результати, ми могли розбити Росію, якби нам дали вчасно зброю в достатній кількості і якості. Це факт", – вважає Берлінська.

Вона нагадала, що 2022 року Україна провела серію успішних контрнаступальних дій і витіснила ворога з Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини і частини Херсонщини.

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"Якби тоді нам дали достатньо зброї, а не чайною ложкою, щоб Росія, "не дай боже", не отримала поразку. Але західні країни вибрали тактику повільного виснаження Росії. Це така цинічна реальна політика, коли немає друзів, а є ситуативні партнери", – зазначає волонтерка.

Берлінська наголосила, що єдина гарантія безпеки для України, щоб не відбувалося у світі – це сильна Україна і сильна українська армія.

Раніше Марія Берлінська оцінила, чи зможуть росіяни дійти до Львова.

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