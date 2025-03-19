Когда Украина могла разбить Россию – Берлинская ответила

Берлинская считает, что Украина имела бы совсем другие результаты на фронте, если бы ВСУ получили своевременно оружие в достаточном количестве и качестве.

Украина могла бы одержать победу в войне и даже разбить Россию, если бы в 2022 году западные союзники вовремя предоставили нам оружие в достаточном количестве и качестве.

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью на канале OBOZ.UA.

"Мы понимали еще за много лет до этого, что придет момент, когда могут очень сильно измениться геополитические ветры. В 2022 году я конечно очень обрадовалась, что европейские страны и Западный мир поддержал Украину. Не так быстро, не с тем количеством оружия. Мы могли иметь совсем другие результаты, мы могли разбить Россию, если бы нам дали своевременно оружие в достаточном количестве и качестве. Это факт", – считает Берлинская.

Она напомнила, что в 2022 году Украина провела серию успешных контрнаступательных действий и вытеснила врага из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и части Херсонской области.

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"Если бы тогда нам дали достаточно оружия, а не чайной ложкой, чтобы Россия, "не дай бог", не получила поражение. Но западные страны выбрали тактику медленного истощения России. Это такая циничная реальная политика, когда нет друзей, а есть ситуативные партнеры", – отмечает волонтер.

Берлинская подчеркнула, что единственная гарантия безопасности для Украины, чтобы не происходило в мире, – это сильная Украина и сильная украинская армия.

Ранее Мария Берлинская оценила, смогут ли россияне добраться до Львова.

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