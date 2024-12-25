Комбінована атака РФ по Україні: де гриміли вибухи на Різдво

Противник атакував об’єкти української енергетики у низці регіонів.
У ніч проти 25 грудня окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також "Shahed".
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр"
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69
- 54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачено)
"Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Україна опинилась під масованим ракетним ударом. У Києві, Дніпрі, Одесі застосовані нові графіки відключення світла.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія масовано атакує енергетичну систему України.
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