Комбінована атака РФ по Україні: де гриміли вибухи на Різдво

У ніч проти 25 грудня окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах України.

За попередніми даними, станом на 12.00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр"

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69

54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачено)

"Противник атакував об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Україна опинилась під масованим ракетним ударом. У Києві, Дніпрі, Одесі застосовані нові графіки відключення світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія масовано атакує енергетичну систему України.

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