Кораблі РФ не виходять в Чорне море: у ЗСУ пояснили чому

Кораблі Чорноморського флоту РФ не входять до акваторії Чорного моря через зміну тактики, а також несприятливі погодні умови. Наразі росіяни покладаються на авіацію.

Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі одного з телеканалів.

"Є зміна погодних умов. Важливу роль відіграє те, що вони (РФ - Ред.) поклали велику кількість функціоналу свого корабельно-катерного складу на авіацію", - пояснив Плетенчук.

Тим часом ворожа російська авіація активно діє не тільки у Чорному, а й в Азовському морях. Військові РФ завдають ударів по українських позиціях.

Своєю чергою, Україна постійно інформує своїх партнерів про присутність російської авіації в регіоні.

"З цією проблемою ми боремось, ВМС також долучається до протиповітряної оборони, коли йдеться про збиття дронів. Акваторія, яку ми звільнили, через авіацію залишається "сірою зоною", росіяни використовують повітряний простір для завдання ударів", - пояснив Плетенчук.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив пропозицію диктатору РФ Володимиру Путіну щодо Чорного моря. Йдеться про можливість відновити контакти щодо чорноморського судноплавства.

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