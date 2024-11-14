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Корабли РФ не выходят в Черное море: в ВСУ объяснили почему

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Корабли РФ не выходят в Черное море: в ВСУ объяснили почему

Ракетоноситель в море. / Фото: Associated Press

оккупанты возлагают большие надежды на собственную авиацию.

Корабли Черноморского флота РФ не входят в акваторию Черного моря из-за смены тактики, а также неблагоприятных погодных условий. В настоящее время россияне полагаются на авиацию.

Об этом заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире одного из телеканалов.

"Есть изменение погодных условий. Важную роль играет то, что они (РФ – Ред.) возложили большое количество функционала своего корабельно-катерного состава на авиацию", – пояснил Плетенчук.

Между тем, враждебная российская авиация активно действует не только в Черном, но и в Азовском морях. Военные РФ наносят удары по украинским позициям.

В свою очередь Украина постоянно информирует своих партнеров о присутствии российской авиации в регионе.

"С этой проблемой мы боремся, ВМС также присоединяется к противовоздушной обороне, когда речь идет о сбитии дронов. Акватория, которую мы освободили, из-за авиации остается "серой зоной", россияне используют воздушное пространство для нанесения ударов", — пояснил Плетенчук.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал предложение диктатору РФ Владимиру Путину по Черному морю. Речь идет о возможности возобновить контакты по черноморскому судоходству.

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