ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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84
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Кремль нарощує присутність і вплив у медіапросторі Африки

РФ розширює інформаційний вплив в Африці, транслюючи пропаганду в понад 40 країнах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кремль використовує пропаганду як зброюКремль використовує пропаганду як зброю

Кремль використовує пропаганду як зброю / © flickr.com/flash.pro

Росія активно розширює свою пропагандистську присутність на Африканському континенті, масштабуючи мережу пропаганди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, мовлення пропагандистських медіа РФ ведеться у більш ніж 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року контент почали перекладати португальською для Мозамбіку та Анголи, а до кінця року планують запуск мовлення амхарською для глядачів в Ефіопії.

«Російська пропаганда — це загроза глобального рівня, котра працює для однієї мети — територіальної, ресурсної та культурної експансії агресора», — підкреслив Юсов.

Окрему увагу у ГУР приділяють телеканалу RT. Його африканська мережа стрімко зростає: за два роки кількість місцевих телеканалів-партнерів збільшилася з 30 до 60. Паралельно канал запроваджує освітні програми: у 2024 році понад тисяча африканських журналістів пройшли навчання за російськими стандартами, а з червня 2025 року розпочалося очне навчання в Аддис-Абебі (Ефіопія).

У Кремлі вже формують команди для створення «кореспондентських пунктів» у ключових африканських державах. Ці ж особи, за планом, координуватимуть і освітні центри.

Окремо свою діяльність посилює агентство ТАСС. У планах — відкриття бюро в Ефіопії, Сенегалі, Алжирі, ДР Конго та інших країнах. Підбір кадрів для цих структур здійснюється під контролем ФСБ РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЦПД розкрили деталі де найактивніше працює російська пропаганда.

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