Кремль перетворює окуповану частину Донбасу на “вотчину” Кадирова

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Російський президент Володимир Путін застосовує типову “тактику орди”, дозволяючи своїм васалам “володарювати” на загарбаних територіях. Про це свідчить посилення влади глави Чечні Рамзана Кадирова на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на “керівні посади” в регіоні російська окупаційна влада призначає людей, лояльних до верховоди чеченських бойовиків.

Зокрема, у Луганську призначено “прокурором” Глєба Михайлова з Дагестану, якого називають близьким до Рамзана Кадирова. Дагестанець привіз із собою своїх підручних. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців на окупованій території Луганщини.

Окрім того, в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють роботу гауляйтерів регіону та те, як вони виконують свої обов'язки. Зокрема, до окупованого обласного центру України приїжджали т. зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов.

На окупованому Донбасі також перебуває велика кількість кадировських бойовиків, які переважно сидять в тилу, але мають необмежену владу.

Свого роду визнанням залежності “влади” окупованих територій Луганської та Донецької областей від Кадирова у ЦНС називають те, що чеченський ватажок вже отримав від верховних гауляйтерів регіону “зірку героя" псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, СБУ оголосила в розшук голову Чечні та вірного соратника Путіна Рамзана Кадирова.

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