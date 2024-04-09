Кремль посилює фейки та маніпулює МАГАТЕ: "Енергоатом" про атаки на ЗАЕС

Окупанти звинуватили Україну у нібито атаках дронами по Запорізькій АЕС 7 та 8 квітня.

На території Запорізької АЕС, яку наразі контролюють окупаційні війська Росії, 7 квітня вибухнув дрон. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора шостого енергоблока. А вже наступного дня, 8 квітня, росіяни заявили про нібито збиття ще одного безпілотника на території станції.

Як зазначив "Енергоатом", останнім часом Росія вивела власну пропаганду на новий рівень.

"Вона маніпулює думкою МАГАТЕ та світової спільноти, намагаючись звинуватити Україну в порушенні ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, яку росіяни захопили із застосуванням зброї. Кремлівські брехливі заяви щодо нібито атак дронами з боку України є нічим іншим, як спробою приховати власні наміри здійснити теракт або приховати серйозні аварійні події, що вже сталися на станції", - наголосили в компанії.

Там додали, що першопричинами російського ІПСО є:

власне саме захоплення військовими РФ атомної станції;

перетворення її на військову базу;

недопуск представників МАГАТЕ на окремі обʼєкти станції;

недопуск кваліфікованого українського персоналу на робочі місця;

ігнорування ухвалених резолюцій.

"Єдиним шляхом недопущення ядерної та радіаційної аварії є виконання резолюції МАГАТЕ, виведення російських військових та військової техніки зі станції, передача ЗАЕС під контроль України – легітимному оператору Енергоатому, а також розмінування прилеглих територій. Захоплення росіянами Запорізької атомної електростанції є не лише грубим порушенням міжнародного права, а й відвертим актом ядерного тероризму", - зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, у Буданова зробили термінову заяву після атак на ЗАЕС.

Читайте також: