Кулеба прокоментував критику західних експертів українського контрнаступу

Він нагадав, що це вже не вперше, коли західні аналітики та експерти відверто ставлять на Росію.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував критику західними експертами та політиками українського контрнаступу.

Про це інформує видання Bild.

Він заявив, що в Києві спокійно відносяться до новин у західних ЗМІ, в яких неназвані експерти, чиновники та аналітики критикують український контрнаступ.

"На думку неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути собі всі свої території. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися", - заявив Кулеба.

Дипломат зазначив, що "востаннє американці стикалися з таким рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії".

"Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях", - наголосив Кулеба.

При цьому він заявив, що Україні не потрібно нічого доводити.

"Наш успіх винагородить оптимістів і погубить репутацію тих, хто сумнівається. А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога — це важка праця", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Повітряних сил розповів Микола Олещук, скільки треба літаків, щоб прискорити контрнаступ.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олег Жданов припустив, чи примушуватимуть Україну до перемовин за результатами контрнаступу.

Читайте також: