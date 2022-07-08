Лавров утік від незручного запитання про війну в Україні (відео)

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров втік, проігнорувавши запитання про причини повномасштабного нападу на Україну.

Це сталося під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

Про це пише УНІАН.

Коли Сергій Лавров позував перед фотографами, хтось неодноразово вигукнув (англійською): "Навіщо ви розпочали війну?" Російський міністр проігнорував запитання та попрямував далі.

Раніше стало відомо, що цьогоріч традиційна фотосесія учасників саміту Великої двадцятки не відбудеться через відмову низки міністрів закордонних справ фотографуватися разом із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У Державному департаменті США не планують зустріч державного секретаря Ентоні Блінкена і Сергія Лаврова на полях саміту G20.

Нагадаємо, Білий дім настійно попросив Індонезію, яка 2022 року приймає саміт G20, виключити появу на цьому саміті президента Росії Володимира Путіна. Однак президент Індонезії Джоко Відодо вже запросив Путіна, і той прийняв запрошення.

Участь глави держави Володимира Зеленського у саміті G20 залежатиме від безпекової ситуації в Україні та від складу учасників заходу.

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