"Лише подовжить війну в Україні": президент Сербії висловився проти ордера МКС на арешт Путіна

Президент Сербії попередив про "погані наслідки" через ордер на арешт Володимира Путіна.

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна і сказав, що це лише поодовжить війну Росії проти України.

Про це пише Associated Press.

"Я думаю, що видавання ордера на арешт Путіна матиме погані політичні наслідки, і це говорить про велике небажання говорити про мир і про перемир’я… Моє запитання: тепер, коли його звинувачують у найгірших військових злочинах, із ким ви збираєтеся говорити?... Ви справді вважаєте, що можна перемогти Росію за місяць, за три місяці, за рік?" - заявив Вучич.

Президент Сербії вважає, що мета видавання ордеру – ускладнити спілкування з Путіним, щоб усі, хто з ним розмовляє, знали, що його звинувачують у військових злочинах.

На питання журналістів про те, чи заарештують Путіна, якщо він прибуде до Сербії, Вучич сказав, що "це безглузде питання, оскільки зрозуміло, що поки триває конфлікт, Путіну нікуди їхати".

Орден Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна і уповноваженої Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі – "це лише початок процесу".

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що президент Росії Володимир Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Президент Сербії Александар Вучич, дізнавшись про рішення Міжнародного кримінального суду, заявив про ескалацію конфлікту, яка може призвести до Третьої світової війни.

Володимир Путін також планує відвідати Південно-Африканську Республіку у серпні 2023 року для участі у саміті БРІКС. Оскільки ПАР ратифікувала Римський статут МКС, то має юридичний обов'язок забезпечити виконання ордеру на арешт Путіна.

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