"Только продлит войну в Украине": президент Сербии высказался против ордера МКС на арест Путина

Президент Сербии Александар Вучич подверг критике решение Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина и сказал, что это лишь продлит войну России против Украины.

Об этом пишет Associated Press.

"Я думаю, что выдача ордера на арест Путина будет иметь плохие политические последствия, и это говорит о большом нежелании говорить о мире и о перемирии… Мой вопрос: теперь, когда его обвиняют в худших военных преступлениях, с кем вы собираетесь говорить? .. Вы действительно считаете, что можно победить Россию за месяц, за три месяца, за год?" – заявил Вучич.

Президент Сербии считает, что цель издания ордера – усложнить общение с Путиным, чтобы все, кто с ним разговаривает, знали, что его обвиняют в военных преступлениях.

На вопрос журналистов о том, арестуют ли Путина, если он прибудет в Сербию, Вучич сказал, что "это бессмысленный вопрос, поскольку понятно, что пока продолжается конфликт, Путину некуда ехать".

Орден Международного уголовного суда по аресту Путина

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и уполномоченной России по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины, — незаконная депортация детей в Российскую Федерацию.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге – "это только начало процесса".

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Президент Сербии Александар Вучич, узнав о решении Международного уголовного суда, заявил об эскалации конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне.

Владимир Путин также намерен посетить Южно-Африканскую Республику в августе 2023 года для участия в саммите БРИКС. Поскольку ЮАР ратифицировала Римский устав МКС, то имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест Путина.

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