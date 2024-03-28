Лубінець прокоментував звіт ООН про страту 32 українських полонених

Спостерігачі зафіксували один випадок смерті військовополоненого від перенесених тортур.

Звіт Моніторингової місії ООН підтверджує вчинення Росією масових воєнних злочинів в Україні, порушення прав людини та ігнорування норм міжнародного гуманітарного права.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму дописі в Telegram-каналі.

За його словами, розповіді 60 нещодавно звільнених українських військовополонених, на яких зокрема базується звіт, підтвердили раніше зафіксовані факти широко поширених тортур та нелюдського поводження, а також умови тримання, які не відповідають нормам міжнародного права.

Лубінець окремо звернув увагу на такі моменти у звіті:

від початку грудня 2023 року до кінця лютого 2024 року зафіксовано позасудові страти щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках, що значно більше, ніж за будь-який попередній період. Щодо трьох із цих випадків спостерігачі отримали незалежні підтвердження, зокрема свідчення очевидців;

українських військових катують як одразу після захоплення в полон, так і в місцях постійного утримання. Йдеться про жорстокі побиття, застосування електроструму, психологічне насильство, погрози розстрілом або його імітацію, сексуальне насильство;

більшість військовополонених розповіли, що їм не дозволяли спілкуватися зі своїми рідними, обмежували в харчуванні, позбавляли сну, не надавали медичної допомоги.

спостерігачі зафіксували один випадок смерті військовополоненого від перенесених тортур.

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Омбудсмен також зазначив, що спостерігачі ООН підтвердили практики застосування насильства російськими військами до жителів тимчасово окупованих територій, серед яких убивства, довільні затримання, постійний тиск.

"Це має стати доказовою базою для розгляду міжнародними судами та трибуналами та притягнення РФ до відповідальності. Завдання всієї світової спільноти зробити цю відповідальність неминучою", — написав він.

Нагадаємо, 20 лютого ресурс DeepState повідомив, що окупанти ростріляли трьох українських полонених біля Роботиного. Згодом Офіс генпрокурора підтвердив злочин росіян біля Роботиного.

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