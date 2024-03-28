Лубинец прокомментировал отчет ООН о казни 32 украинских пленных

Отчет Мониторинговой миссии ООН подтверждает совершение Россией массовых военных преступлений в Украине, нарушение прав человека и игнорирование норм международного гуманитарного права.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем сообщении в Telegram-канале.

По его словам, рассказы 60 недавно освобожденных украинских военнопленных, на которых в частности базируется отчет, подтвердили ранее зафиксированные факты широко распространенных пыток и бесчеловечного обращения, а также условия содержания, не соответствующие нормам международного права.

Лубинец отдельно обратил внимание на следующие моменты в отчете:

с начала декабря 2023 года до конца февраля 2024 года зафиксированы внесудебные казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях, что значительно больше, чем за любой предыдущий период. В отношении трех из этих случаев наблюдатели получили независимые подтверждения, в том числе показания очевидцев;

украинских военных пытают сразу после захвата в плен, так и в местах постоянного содержания. Речь идет о жестоких избиениях, применении электротока, психологическом насилии, угрозах расстрелом или его имитации, сексуальном насилии;

большинство военнопленных рассказали, что им не разрешали общаться со своими родными, ограничивали в питании, лишали сна, не оказывали медицинскую помощь.

наблюдатели зафиксировали один случай смерти военнопленного от перенесенной пытки.

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Омбудсмен также отметил, что наблюдатели ООН подтвердили практику применения насилия российскими войсками к жителям временно оккупированных территорий, среди которых убийства, произвольные задержания, постоянное давление.

"Это должно стать доказательной базой для рассмотрения международными судами и трибуналами и привлечения РФ к ответственности. Задача всего мирового сообщества сделать эту ответственность неизбежной", — написал он.

Напомним, 20 февраля ресурс DeepState сообщил, что кафиры расстреляли троих украинских пленных возле Роботиного. Впоследствии Офис генпрокурора подтвердил преступление россиян у Роботиного.

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