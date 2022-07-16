 "Люди ще спали": під час ракетного удару по Чугуєву загинуло подружжя

Внаслідок ракетного удару, якого РФ завдала по житловому двоповерховому будинку в центральній частині Чугуєва, загинуло подружжя та їхній сусід.
На місці трагедії працювали рятувальники.
Про це "Суспільному" повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
"Ударів завдали дуже ранесенько, коли люди спали. Одна ракета потрапила у двір нашої школи, інша — в житловий багатоквартирний двоповерховий будинок в самому центрі нашого міста: коли люди спали, обвалився повністю під'їзд. Інший ракетний удар — по приватному сектору, в город потрапила ракета. Четверта ракета впала також у центрі міста, де магазин будівельних матеріалів", — сказала Галина Мінаєва.
"Троє людей загинули, трьох ушпиталили. Одна жіночка з будинку жива залишилася. Загинули сусід та чоловік з дружиною. У нас є підтримка з місцевого бюджету, тому буде надана допомога, коли до нас звернуться рідні загиблих і рідні людей, які дістали поранення", — додала вона.
Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Внаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.