 "Люди ще спали": під час ракетного удару по Чугуєву загинуло подружжя

Внаслідок ракетного удару, якого РФ завдала по житловому двоповерховому будинку в центральній частині Чугуєва, загинуло подружжя та їхній сусід.

На місці трагедії працювали рятувальники.

Про це "Суспільному" повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

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"Ударів завдали дуже ранесенько, коли люди спали. Одна ракета потрапила у двір нашої школи, інша — в житловий багатоквартирний двоповерховий будинок в самому центрі нашого міста: коли люди спали, обвалився повністю під'їзд. Інший ракетний удар — по приватному сектору, в город потрапила ракета. Четверта ракета впала також у центрі міста, де магазин будівельних матеріалів", — сказала Галина Мінаєва.

"Троє людей загинули, трьох ушпиталили. Одна жіночка з будинку жива залишилася. Загинули сусід та чоловік з дружиною. У нас є підтримка з місцевого бюджету, тому буде надана допомога, коли до нас звернуться рідні загиблих і рідні людей, які дістали поранення", — додала вона.

Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Внаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

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