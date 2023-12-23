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Масована атака на Кіровоградську область: Ігнат розповів деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Масована атака на Кіровоградську область: Ігнат розповів деталі

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Ракети не досягнули цілей.

У суботу, 23 грудня, російська армія намагалася вдарити по Кропивницькому Кіровоградської області балістичними ракетами. Окупанти випустили повітряні цілі з території анексованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Щодо балістики, то з території Криму було запущено у напрямку Кропивницького. Попередньо, там без наслідків. Скажемо, не досягли своїх цілей ці ракети, які були випущені", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, у Кропивницькому пролунали вибухи під час ранкової повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетних ударів у низці областей. 

Згодом голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що Кіровоградська область опинилася під масованим ракетним ударом. Зазначається, що сили ППО знищили повітряні цілі над Кропивницьким та Олександрійським районами. 

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Перегляди
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